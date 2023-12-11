Промес и Бителло - в числе 11 лучших игроков 18-го тура РПЛ

В минувший уик-энд состоялись поединки 18-го тура чемпионата России. По итогам этих матчей была составлена символическая сборная журналистами «Чемпионата».
В список 11 лучших игроков тура были включены следующие футболисты: Матвей Сафонов, Срджан Бабич, Евгений Морозов, Игор Вуячич, Густаво Мантуан, Кристиан Нобоа, Кристофер Мартинс, Эдуард Сперцян, Бителло, Квинси Промес, Мирлинд Даку.
Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв. После 18 туров лидером является «Краснодар», который опережает идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла. Топ-3 замыкает московское «Динамо».
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