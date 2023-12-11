Сперцян прокомментировал победу над ЦСКА

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал минимальную победу над московским ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России. «Быки» выиграли на своем поле со счетом 1:0.

«Очень тяжёлый матч. В первом тайме многое не получалось, мало движения было в атаке. Во втором тайме выглядели лучше, были моменты. Слава богу, что выиграли», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Благодаря этому успеху краснодарский клуб набрал 38 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым «Зенит» на два балла.

В текущем сезоне Премьер-лиги Эдуард провел 18 поединков, отметившись восемью голами и двумя ассистами.