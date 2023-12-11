Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Жирона» жирует в Барселоне, Роналду срубает новую веху, Захарян и Миранчук пробуждаются

11 Декабря 2023 • 10:00 Комментировать (2)

Хитрый «Краснодар», реваншистский «Спартак», оступившееся «Динамо»

Развязка борьбы за условное зимнее чемпионство в РПЛ вышла что надо. «Зенит» свою работу сделал раньше – выиграл в субботу у «Пари НН». «Краснодару» оставалось в воскресенье одолеть ЦСКА, чтобы вернуть себе лидерскую позицию. И одно дело, что «быки» просто выиграли. Но другое дело, что забили решающий гол на 90-й минуте. Домашняя (или спонтанная) заготовка Сперцяна с Кривцовым в духе трюка Робертсона с Ориги в незабвенном матче «Ливерпуля» с «Барселоной» – и ЦСКА в шоке, а «Краснодар» на первом месте.

«Спартак» без сюрпризов разделал «Крылья Советов» – отомстил за своё фиаско в Самаре в начале октября. И это без дисквалифицированного Абаскаля на тренерской скамейке. Забили в том числе Промес и Соболев. «Динамо» не удержало победу в Воронеже, пропустив с пенальти ближе к концовке. В чемпионате России наступил почти 12-недельный перерыв. Но по сути только месячный. В январе пойдут товарищеские матчи, а в первой половине февраля в ОАЭ состоится Зимний кубок РПЛ.

Убойная «Вилла», круглые цифры Салаха, возрождение «Сити»

В Англии продолжилось бурление в топовой зоне таблицы. «Астон Вилла» вслед за «Манчестер Сити» оставила не у дел и «Арсенал». «Ливерпуль» уступал «Кристал Пэлас» за четверть часа до конца матча, но голы Салаха и вышедшего на замену Эллиотта вытянули «красным» победу вкупе с первым местом. Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ. Наконец-то выиграл «Манчестер Сити» – впервые за пять туров. У «Лутона» – и тоже в волевом стиле. Холанн не сыграл из-за травмы, но и без него справились.

Прервал ещё более худшую серию «Тоттенхэм», разгромивший «Ньюкасл». До того «шпоры» в пяти турах не выиграли ни разу и проиграли четырежды. А вот «Манчестер Юнайтед», наоборот, огорчил своих поклонников. И это ещё мягко сказано. Дома упасть на 0:3 с «Борнмутом» – такого кошмара и врагу не пожелаешь. Команда из каких-то глубин таблицы приехала и вынесла «красных дьяволов» на «Олд Траффорд». Зато «Эвертон» не скис из-за снятия десяти очков, победил «Челси» (набирающий в 2023 году в АПЛ в среднем ровно по очку за матч) и покинул зону вылета.

«Бавария» косит под «МЮ», Захарян и Миранчук не последние люди

Фокусами «Ман Юнайтед» заразилась «Бавария», получившая на орехи от «Айнтрахта», который уделал её со счётом 5:1. На таком фоне мюнхенский клуб и «МЮ» сойдутся в шестом туре Лиги чемпионов в определяющем матче для манкунианцев. Ну а в Бундеслиге «Байер» пожалел «Баварию» и ответил своей любезностью, сыграв вничью со «Штутгартом». «Аптекари» идут с отрывом в четыре очка – а шли бы в восемь, если бы победили в двух последних турах. «Байер» теперь остался единственным клубом из Европы, не проигрывавшим в текущем сезоне.

Проснулись от засухи Захарян и Алексей Миранчук. В смысле голевых передач. Арсен оформил первое результативное действие в Испании и помог «Реал Сосьедаду» отвесить крупное поражение «Вильярреалу». Миранчук же, выйдя в концовке на замену, сделал ассист на победный гол Муриэлю. «Аталанте» проиграл «Милан», отставший от «Интера» и «Ювентуса». «Нерадзурри» разгромили «Удинезе», а «старая синьора» минимально пересилила «Наполи». «Рома» поделила очки с «Фиорентиной», а Лукаку успел и забить, и удалиться.

Головин отыграл почти полный матч за «Монако» – монегаски обыграли «Ренн». Следующий тур Александр пропустит из-за перебора жёлтых карточек – будет игра с «Лионом». Кузяева заменили в «Гавре» на 66-й минуте проигранного матча со «Страсбургом». «ПСЖ» и «Ницца» дожали своих соперников – «Нант» и «Реймс» – по одинаковой схеме. Открыли счёт, пропустили ответный мяч и забили решающий после 80-й минуты. Мбаппе, которого СМИ стали с новой силой отправлять в «Реал», обошёлся без голов и ассистов.

Унижение «Барселоны» в дерби и рекордный юбилей Роналду

«Жирона», похоже, всерьёз нацелилась на чемпионство в Ла Лиге. В весёлом каталонском дерби она с голевым пасом Цыганкова на Довбика покромсала «Барселону» на выезде. Подсобил ещё и «Реал», сыгравший вничью с «Бетисом». Теперь «Жирона» лидирует с опережением «сливочных» на два очка. А «Барселону» вернул третьей строчки на четвёртую мадридский «Атлетико», на классе обыгравший «Альмерию».

Матч Ла Лиги между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао был остановлен на 18-й минуте при счёте 0:1 и перенесён на вечер понедельника из-за смерти болельщика на стадионе. «Црвена Звезда» побила рекорд «Реала» по числу домашних матчей без поражений подряд во внутреннем чемпионате, достигнув отметки в 122 такие встречи. А что задумала «Астон Вилла» с 15-ю подряд домашними победами в АПЛ? Ну и не забудем про Роналду, который отпраздновал 1200-й матч в карьере «голом+пасом» против «Аль-Рияда» и вернул «Аль-Наср» на путь победный.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ливерпуль Бавария Барселона Краснодар Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Чемпионат Испании Чемпионат Германии Бундеслига Чемпионат Франции Чемпионат России Жирона Чемпионат Италии РПЛ Астон Вилла Байер ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Емельян
11 Декабря 2023 в 10:11
Кто-нибудь мне объяснит фразу: "Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ." 50 голов за Ливер не АПЛ? А есть другой "Ливерпуль", не в Англии? Ну, типа как "Арсенал" Тула.
Иванцов, миленький! Ну ты то хоть подскажи, а то моск плавится....
Дан Дудка
11 Декабря 2023 в 11:01
А что непонятного? Остальные 50 забил в других турнирах. Ну и не стоит забывать, что он успел еще побегать за "Челси".
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
12:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о будущем Помазуна: Зимой будем работать над вариантами для Ильи
11:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пресса способствует популярности Абаскаля»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о конфликте Абаскаля с Соболевым
11:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, уйдёт ли Кассьерра из «Зенита» зимой
11:42 · Россия. Премьер-лига
Аленичев оценил игру «Спартака»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев заявил, что в «Спартаке» пока не может идти и речи о стабильности
11:41 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА нужно подписать опорного полузащитника»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Аленичев отреагировал на слухи об отставке Абаскаля
11:29 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Борьба между «Зенитом» и «Краснодаром» за золото будет до последнего тура» 1
11:23 · Россия. Премьер-лига
Сперцян признался, что сделает в случае чемпионства «Краснодара»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Кривцов: «Даю слово, что максимально поборемся за чемпионство»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Искаков исключил свой переход в «Спартак»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Мостовой не может выйти на свой прежний уровень» 1
10:56 · Россия. Премьер-лига
Орлов сделал главный вывод по игре «Зенита»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, в чём «Краснодар» превзошёл «Зенит»
Все новости
Рекомендуем