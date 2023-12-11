«Жирона» жирует в Барселоне, Роналду срубает новую веху, Захарян и Миранчук пробуждаются

Хитрый «Краснодар», реваншистский «Спартак», оступившееся «Динамо»

Развязка борьбы за условное зимнее чемпионство в РПЛ вышла что надо. «Зенит» свою работу сделал раньше – выиграл в субботу у «Пари НН». «Краснодару» оставалось в воскресенье одолеть ЦСКА, чтобы вернуть себе лидерскую позицию. И одно дело, что «быки» просто выиграли. Но другое дело, что забили решающий гол на 90-й минуте. Домашняя (или спонтанная) заготовка Сперцяна с Кривцовым в духе трюка Робертсона с Ориги в незабвенном матче «Ливерпуля» с «Барселоной» – и ЦСКА в шоке, а «Краснодар» на первом месте.

«Спартак» без сюрпризов разделал «Крылья Советов» – отомстил за своё фиаско в Самаре в начале октября. И это без дисквалифицированного Абаскаля на тренерской скамейке. Забили в том числе Промес и Соболев. «Динамо» не удержало победу в Воронеже, пропустив с пенальти ближе к концовке. В чемпионате России наступил почти 12-недельный перерыв. Но по сути только месячный. В январе пойдут товарищеские матчи, а в первой половине февраля в ОАЭ состоится Зимний кубок РПЛ.

Убойная «Вилла», круглые цифры Салаха, возрождение «Сити»

В Англии продолжилось бурление в топовой зоне таблицы. «Астон Вилла» вслед за «Манчестер Сити» оставила не у дел и «Арсенал». «Ливерпуль» уступал «Кристал Пэлас» за четверть часа до конца матча, но голы Салаха и вышедшего на замену Эллиотта вытянули «красным» победу вкупе с первым местом. Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ. Наконец-то выиграл «Манчестер Сити» – впервые за пять туров. У «Лутона» – и тоже в волевом стиле. Холанн не сыграл из-за травмы, но и без него справились.

Прервал ещё более худшую серию «Тоттенхэм», разгромивший «Ньюкасл». До того «шпоры» в пяти турах не выиграли ни разу и проиграли четырежды. А вот «Манчестер Юнайтед», наоборот, огорчил своих поклонников. И это ещё мягко сказано. Дома упасть на 0:3 с «Борнмутом» – такого кошмара и врагу не пожелаешь. Команда из каких-то глубин таблицы приехала и вынесла «красных дьяволов» на «Олд Траффорд». Зато «Эвертон» не скис из-за снятия десяти очков, победил «Челси» (набирающий в 2023 году в АПЛ в среднем ровно по очку за матч) и покинул зону вылета.

«Бавария» косит под «МЮ», Захарян и Миранчук не последние люди

Фокусами «Ман Юнайтед» заразилась «Бавария», получившая на орехи от «Айнтрахта», который уделал её со счётом 5:1. На таком фоне мюнхенский клуб и «МЮ» сойдутся в шестом туре Лиги чемпионов в определяющем матче для манкунианцев. Ну а в Бундеслиге «Байер» пожалел «Баварию» и ответил своей любезностью, сыграв вничью со «Штутгартом». «Аптекари» идут с отрывом в четыре очка – а шли бы в восемь, если бы победили в двух последних турах. «Байер» теперь остался единственным клубом из Европы, не проигрывавшим в текущем сезоне.

Проснулись от засухи Захарян и Алексей Миранчук. В смысле голевых передач. Арсен оформил первое результативное действие в Испании и помог «Реал Сосьедаду» отвесить крупное поражение «Вильярреалу». Миранчук же, выйдя в концовке на замену, сделал ассист на победный гол Муриэлю. «Аталанте» проиграл «Милан», отставший от «Интера» и «Ювентуса». «Нерадзурри» разгромили «Удинезе», а «старая синьора» минимально пересилила «Наполи». «Рома» поделила очки с «Фиорентиной», а Лукаку успел и забить, и удалиться.

Головин отыграл почти полный матч за «Монако» – монегаски обыграли «Ренн». Следующий тур Александр пропустит из-за перебора жёлтых карточек – будет игра с «Лионом». Кузяева заменили в «Гавре» на 66-й минуте проигранного матча со «Страсбургом». «ПСЖ» и «Ницца» дожали своих соперников – «Нант» и «Реймс» – по одинаковой схеме. Открыли счёт, пропустили ответный мяч и забили решающий после 80-й минуты. Мбаппе, которого СМИ стали с новой силой отправлять в «Реал», обошёлся без голов и ассистов.

Унижение «Барселоны» в дерби и рекордный юбилей Роналду

«Жирона», похоже, всерьёз нацелилась на чемпионство в Ла Лиге. В весёлом каталонском дерби она с голевым пасом Цыганкова на Довбика покромсала «Барселону» на выезде. Подсобил ещё и «Реал», сыгравший вничью с «Бетисом». Теперь «Жирона» лидирует с опережением «сливочных» на два очка. А «Барселону» вернул третьей строчки на четвёртую мадридский «Атлетико», на классе обыгравший «Альмерию».

Матч Ла Лиги между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао был остановлен на 18-й минуте при счёте 0:1 и перенесён на вечер понедельника из-за смерти болельщика на стадионе. «Црвена Звезда» побила рекорд «Реала» по числу домашних матчей без поражений подряд во внутреннем чемпионате, достигнув отметки в 122 такие встречи. А что задумала «Астон Вилла» с 15-ю подряд домашними победами в АПЛ? Ну и не забудем про Роналду, который отпраздновал 1200-й матч в карьере «голом+пасом» против «Аль-Рияда» и вернул «Аль-Наср» на путь победный.

Кирилл Иванцов