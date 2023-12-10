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Тихонов рассказал, как сделать игру «Спартака» стабильнее

10 Декабря 2023 • 23:35 Комментировать

Легенда столичного «Спартака» Андрей Тихонов полагает, что действующий главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль зимой никуда не уйдёт. Но для успешной работы в команде нужно наладить связь между игроками и тренером.

«Перестановок не будет, хотя команду бросает то в жар, то в холод. Просто надо наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы…», - рассуждает Тихонов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» нестабильно провёл первую часть сезона РПЛ, завершив её на пятом месте турнирной таблицы с 30 очками. Отставание от первого места весьма приличное – восемь баллов.


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Спартак Москва Андрей Тихонов Гильермо Абаскаль ещё теги
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