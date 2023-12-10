«Сочи» может возглавить бывший главный тренер сборной Испании

Бывший главный тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании Роберт Морено может возглавить аутсайдера РПЛ, «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, 46-летний специалист прямо сейчас находится в переговорах с южанами. Более того, он уже приехал в Сочи. Морено непродолжительное время возглавлял сборную Испании в 2019 году, с 2019 по 2020 годы работал с «Монако», а в 2021-2022 годах – с «Гранадой».

Напомним, что «Сочи» - абсолютный аутсайдер РПЛ, эта команда идёт на 16-м месте турнирной таблицы, набрав за 18 туров всего лишь 11 очков. Отставание от зоны стыковых матчей – четыре пункта.