Петржела назвал три клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Чешский специалист отметил, что команда с берегов Невы в этом году не показывают ту игру, которая она демонстрировала на протяжении нескольких последних сезонов.

«Помимо «Краснодара», за чемпионство борется и «Динамо» Лички», - приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» ушёл на зимний перерыв на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла. «Динамо» же замыкает тройку лидеров турнирной таблицы, уступая «быкам» шесть баллов.