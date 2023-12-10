Владимир Быстров: «Посмотрим, хватит ли силёнок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом»

Бывший футболист «Краснодара» Владимир Быстров высказался о шансах команды стать победителем Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.
Сегодня, 10 декабря, подопечные Владимира Ивича на своём поле оказались сильнее московского ЦСКА (1:0).
Экс-игрок сборной России отметил, что у команды, которая идёт на первом месте в турнирной таблице есть чемпионский дух.
«Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», - приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
«Краснодар» опережает «Зенит» на два балла.
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