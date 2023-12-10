Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «По организации игры команда, конечно же, сделала хороший шаг вперёд»

10 Декабря 2023 • 22:15 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- В дебюте встречи сегодня ваша команда отличилась. Как вам удается так уверенно, спокойно сохранять преимущество, потому что  не впервые ваша команда одерживает такие победы?

- Я и сейчас команде сказал в раздевалке, что они сильно добавили как раз в организации игры в обороне. Второй момент - они добавили в переходной фазе, потому что если посмотреть, как мы выходили во втором тайме в атаку, сколько хороших моментов было, могли и второй, и третий мячи забивать. Первый тайм был очень хороший, но одновременно я сказал, что нам есть над чем работать, потому что во втором тайме у нас появилось очень много брака. И этот брак нам не позволил вести такую же игру, как и в первом тайме. Но по организации игры и тому, чтобы терпеть любое давление, команда, конечно же, сделала хороший шаг вперед. Команду я поблагодарил, она заслуживает этого. Хорошо отдохнем и двигаемся дальше.

- Насколько игра оправдала ваши ожидания?

- Мы же понимали, что «Балтике» уже отступать некуда, ей нужно набирать очки. Тем более в домашних матчах. Это очень важно, и во втором тайме «Балтика» как раз добавила в движении, давлении. Но в любом случае, при таком давлении, когда оно не очень организовано, появляется много пространства. Мы, к сожалению, медленно выходили в эти зоны. Второй тайм был совершенно другой по сравнению с первым, но в любом случае будем считать, что команда заслужила.

- Какие в матче для вас были наиболее тревожные моменты, если они были вообще? Какая-то тревога была и сомнения, что ваша команда все-таки доведет матч до победы?

- Конечно же, сомнения были, было 2-3 эпизода, когда мы понимали, что плохо среагировали на потери мяча, мы позволили сыграть этот мяч в определенные пространства. Передачи фланговые, ввод мяча с аута были достаточно опасными. Мы видели 2-3 эпизода, когда «Балтика» могла забить. Те эпизоды, естественно, тревожили нас. Но мы видели, что у нас структура игры не ломается при обороне. Это очень важно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

Новости по матчу

Сегодня, 10 Декабря
22:15
Рахимов: «По организации игры команда, конечно же, сделала хороший шаг вперёд»
22:06
Игнашевич: «Сделаем все от себя зависящее на сборах»
22:04
«Рубин» и «Зенит» - лучшие команды РПЛ по очкам в последние восемь туров
21:59
Бистрович: «Мы пропустили много простых мячей»
21:43
«Сочи» и «Балтика» завершили первую часть сезона РПЛ в зоне вылета
21:39
«Балтика» после поражения от «Рубина» уходит на зимовку в зоне вылета
19:58
«Рубин» быстро забил после ошибки обороны «Балтики»
19:15
«Балтика» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:49
«Балтика» и «Рубин» огласили стартовые составы
11:10
Тихонов считает, что в матче «Балтики» и «Рубина» много голов забито не будет
02:11
Балтика - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
16:50
​Рискованная ставка и прогноз на матч Балтика — Рубин чемпионата России — 10 декабря 2023
01:29
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Балтика — Рубин РПЛ — 10 декабря 2023
08 Декабря
12:03
Журналист Бабичев: «Сейчас о Слуцком говорят намного больше, чем когда он был в спорте»
07 Декабря
17:51
​КДК пока не вынес решение по ситуации с формой «Рубина»
13:30
Олег Иванов — о Дзагоеве: «Алан уже реально устал»
10:44
Равиль Измайлов высказался о своём возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»
00:13
​Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Рубин чемпионата России 10 декабря 2023
05 Декабря
16:57
Форвард «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, у него особый стиль
14:35
Иванов рассказал, за счёт чего преобразился «Рубин»
11:18
Олег Иванов: «Меня не устраивает игровое время в «Рубине»
10:51
Кабутов: «Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
10:09
Олег Иванов заявил, что после завершения карьеры может стать таксистом или дальнобойщиком
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
1
2.16 3.60 3.25
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
0
2.22 3.55 3.15
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Рубин Рубин
0
1
2.60 3.05 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
23:35 · Россия. Премьер-лига
Тихонов рассказал, как сделать игру «Спартака» стабильнее
23:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» может возглавить бывший главный тренер сборной Испании
23:22 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: Наш гол можно сравнить с голом «Ливерпуля» «Барселоне»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Сперцян кратко ответил о своём будущем в «Краснодаре»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Батчи подвёл итоги первой части сезона
23:10 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «В концовке, когда нужна максимальная концентрация, у ЦСКА происходят ошибки, которые очень дорого стоят»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Батчи подвёл итоги матча против ЦСКА
22:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов не доволен результатами ЦСКА в первой части сезона
22:44 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Краснодар» заслуженно занимает первое место
22:42 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «После этой игры достаточно много эмоций, потому что победа пришла нам в последние минуты игры»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал три клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
22:31 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Много эмоций от победы, раздевалку там разнесли отчасти»
22:29 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» в Премьер-лиге лишь трижды проигрывал в декабре
22:27 · Россия. Премьер-лига
Владимир Быстров: «Посмотрим, хватит ли силёнок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем