Рахимов: «По организации игры команда, конечно же, сделала хороший шаг вперёд»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- В дебюте встречи сегодня ваша команда отличилась. Как вам удается так уверенно, спокойно сохранять преимущество, потому что не впервые ваша команда одерживает такие победы?

- Я и сейчас команде сказал в раздевалке, что они сильно добавили как раз в организации игры в обороне. Второй момент - они добавили в переходной фазе, потому что если посмотреть, как мы выходили во втором тайме в атаку, сколько хороших моментов было, могли и второй, и третий мячи забивать. Первый тайм был очень хороший, но одновременно я сказал, что нам есть над чем работать, потому что во втором тайме у нас появилось очень много брака. И этот брак нам не позволил вести такую же игру, как и в первом тайме. Но по организации игры и тому, чтобы терпеть любое давление, команда, конечно же, сделала хороший шаг вперед. Команду я поблагодарил, она заслуживает этого. Хорошо отдохнем и двигаемся дальше.

- Насколько игра оправдала ваши ожидания?

- Мы же понимали, что «Балтике» уже отступать некуда, ей нужно набирать очки. Тем более в домашних матчах. Это очень важно, и во втором тайме «Балтика» как раз добавила в движении, давлении. Но в любом случае, при таком давлении, когда оно не очень организовано, появляется много пространства. Мы, к сожалению, медленно выходили в эти зоны. Второй тайм был совершенно другой по сравнению с первым, но в любом случае будем считать, что команда заслужила.

- Какие в матче для вас были наиболее тревожные моменты, если они были вообще? Какая-то тревога была и сомнения, что ваша команда все-таки доведет матч до победы?

- Конечно же, сомнения были, было 2-3 эпизода, когда мы понимали, что плохо среагировали на потери мяча, мы позволили сыграть этот мяч в определенные пространства. Передачи фланговые, ввод мяча с аута были достаточно опасными. Мы видели 2-3 эпизода, когда «Балтика» могла забить. Те эпизоды, естественно, тревожили нас. Но мы видели, что у нас структура игры не ломается при обороне. Это очень важно.