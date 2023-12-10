Игнашевич: «Сделаем все от себя зависящее на сборах»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Думаю, сейчас не время анализировать осеннюю часть. Да, мы тяжело вошли в игру. Во втором тайме, да и в первом тайме были моменты, чтобы сравнять. Не хватило нам много чего. В первую очередь очень жаль, что не смогли подарить нашим болельщикам калининградским хороший результат в последнем матче. Отправляемся на зимние каникулы с тем, что имеем. Ничего не остается, чтобы постараться хорошо поработать и провести достойный весенний отрезок.

- Несмотря на отрицательный результат, в сегодняшнем матче были какие-то приятные отрезки? Позитивные моменты, хоть что-то, что могло вас лично порадовать?

- Первые 30 минут были тяжелые, потому что мы тяжело входили в игру, натуральное поле. А мы тренировались на искусственном. 30 минут мы потеряли, в это время мы пропустили гол, а могли еще пропустить. Оставшиеся 60 минут были неплохие, но, к сожалению, при наличии моментов в завершающей фазе не хватало нам остроты и исполнения.

- Болельщиков было слышно, помогали, как могли?

- Да, конечно, большое спасибо болельщикам, что пришли. В последнем матче в этой части очень жаль, что не смогли подарить им хорошее настроение. Сделаем все от себя зависящее на сборах, чтобы в весенней части быть другой командой, не той, которая была в осенней части, более результативной, более смелой, сильной, решительной, стабильной.