​«Краснодар» проведёт зимние каникулы на первом месте – полная турнирная таблица РПЛ

Российская премьер-лига ушла на зимние каникулы. После восемнадцати туров лидером является «Краснодар», которому удалось набрать 38 очков. Вторую строчку занимает «Зенит» - питерцы на два балла отстают от «быков». Топ-3 замыкает «Динамо», имеющее 32 очка в кармане.

В верхней половине таблицы также располагаются «Локомотива» (31 очко), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» и ЦСКА (по 28).

В зоне стыковых игр каникулы проведут «Ахмат» и «Оренбург», а в зоне прямого вылета – «Балтика» и «Сочи».

Полную турнирную таблицу приводим ниже.

М Команда И В Н П РМ О 1 Краснодар 18 11 5 2 28:14 38 2 Зенит 18 11 3 4 35:17 36 3 Динамо 18 8 8 2 29:22 32 4 Локомотив 18 8 7 3 29:23 31 5 Спартак 18 9 3 6 27:24 30 6 Крылья Советов 18 8 5 5 36:27 29 7 Рубин 18 8 4 6 17:21 28 8 ЦСКА 18 7 7 4 31:24 28 9 Пари НН 18 7 3 8 15:16 24 10 Ростов 18 5 6 7 24:29 21 11 Факел 18 5 6 7 15:19 21 12 Урал 18 5 4 9 18:28 19 13 Ахмат 18 4 5 9 18:23 17 14 Оренбург 18 3 6 9 19:28 15 15 Балтика 18 3 4 11 12:24 13 16 Сочи 18 3 2 13 17:31 11

Первый весенний тур Премьер-лиги пройдёт в начале марта.