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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» проведёт зимние каникулы на первом месте – полная турнирная таблица РПЛ

10 Декабря 2023 • 22:01 Комментировать

Российская премьер-лига ушла на зимние каникулы. После восемнадцати туров лидером является «Краснодар», которому удалось набрать 38 очков. Вторую строчку занимает «Зенит» - питерцы на два балла отстают от «быков». Топ-3 замыкает «Динамо», имеющее 32 очка в кармане.

В верхней половине таблицы также располагаются «Локомотива» (31 очко), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» и ЦСКА (по 28).

В зоне стыковых игр каникулы проведут «Ахмат» и «Оренбург», а в зоне прямого вылета – «Балтика» и «Сочи».

Полную турнирную таблицу приводим ниже.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1Краснодар18115228:1438
2Зенит18113435:1736
3Динамо1888229:2232
4Локомотив1887329:2331
5Спартак1893627:2430
6Крылья Советов1885536:2729
7Рубин1884617:2128
8ЦСКА1877431:2428
9Пари НН1873815:1624
10Ростов1856724:2921
11Факел1856715:1921
12Урал1854918:2819
13Ахмат1845918:2317
14Оренбург1836919:2815
15Балтика18341112:2413
16Сочи18321317:3111

Первый весенний тур Премьер-лиги пройдёт в начале марта.

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