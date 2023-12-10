​«Краснодар» проведёт зимние каникулы на первом месте – полная турнирная таблица РПЛ

Российская премьер-лига ушла на зимние каникулы. После восемнадцати туров лидером является «Краснодар», которому удалось набрать 38 очков. Вторую строчку занимает «Зенит» - питерцы на два балла отстают от «быков». Топ-3 замыкает «Динамо», имеющее 32 очка в кармане.
В верхней половине таблицы также располагаются «Локомотива» (31 очко), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» и ЦСКА (по 28).
В зоне стыковых игр каникулы проведут «Ахмат» и «Оренбург», а в зоне прямого вылета – «Балтика» и «Сочи».
Полную турнирную таблицу приводим ниже.
|1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28:14
|38
|2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35:17
|36
|3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29:22
|32
|4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29:23
|31
|5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27:24
|30
|6
|Крылья Советов
|18
|8
|5
|5
|36:27
|29
|7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17:21
|28
|8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31:24
|28
|9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15:16
|24
|10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24:29
|21
|11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15:19
|21
|12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18:28
|19
|13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18:23
|17
|14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19:28
|15
|15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12:24
|13
|16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17:31
|11
Первый весенний тур Премьер-лиги пройдёт в начале марта.
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