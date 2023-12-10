Бистрович: «Мы пропустили много простых мячей»

Форвард «Балтики» Кристиян Бистрович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Понятно, что настроение не из лучших. Но какие-то позитивные моменты из этого матча можешь вынести? Что-то, может быть, получилось? Чему можно порадоваться вообще?

- Думаю, что мы боремся в каждой игре, оставляем всё на поле. Просто нам не хватает немного впереди, надо лучше реализовывать моменты, мало забиваем голов. Надо также улучшать игру в обороне. Думаю, что мы пропустили много простых мячей. Надо сейчас собраться. Думаю, потом подготовимся, и все получится во второй части сезона.

- Когда «Балтика» не забивает, проблема в том, что игроки группы атаки не реализовывают моменты, которые возникают, или с доставкой мяча в нападение тоже есть проблемы?

- Не могу так сказать, но думаю, что в каждой игре мы доходим до моментов в чужой штрафной, но порой делаем неправильный выбор. Иногда надо завершить ударом, чуть-чуть более качественно действовать в чужой штрафной.