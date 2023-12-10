Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ перед зимней паузой

Колумбийский форвард питерского «Зенита» Матео Кассьерра остаётся лучшим бомбардиром РПЛ как минимум до возобновления чемпионата в марте 2024 года. В его активе – 14 забитых голов по итогам 18 прошедших туров национального первенства.

На втором месте рейтинга расположились сразу пять игроков, которые забили по восемь голов в ворота оппонентов – это Эдуард Сперцян и Джон Кордоба (оба – «Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

19-й тур РПЛ должен пройти в первых числах грядущего марта. Лидером турнирной таблицы является «Краснодар».