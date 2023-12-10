Даку: «Знал, что в тот момент такая передача последует»

Лучший футболист матча «Балтика» - «Рубин» Мирлинд Даку поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как ты забивал, что это был за момент, насколько тяжело было бороться с защитником?

- Действительно, мы с Игорем часто отрабатываем подобные передачи, и я знал, что в тот момент такая передача последует. Плюс в тот момент я пошел в борьбу с защитником. Здорово, что мы забили этот гол. Он принес нам победу. Мы заканчиваем эту часть сезона на победной ноте, на достаточно высоких позициях, где и должен находиться «Рубин».

- В целом доволен собой в этом матче, или в каких-то эпизодах можно было сыграть интереснее и качественнее?

- Я думаю, мы заслужили победу, потому что большую часть времени мяч держали под контролем. Действительно, во втором тайме пришлось непросто, потому что мы знаем, что это за соперник. Это команда, против которой тяжело. Действительно, не было большого количества моментов во втором тайме. Но я думаю, что мы заслужили эту победу, и мы этого достигли.