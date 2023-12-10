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«Сочи» и «Балтика» завершили первую часть сезона РПЛ в зоне вылета

10 Декабря 2023 • 21:43 Комментировать
Сочи
1:1
Оренбург

Определились два главных неудачника сезона РПЛ по итогам его первой части. Это «Сочи» и «Балтика», занявшие 16-е и 15-е места турнирной таблицы первенства.

Сочинцы дома в 18-м туре сыграли вничью с прямым конкурентом в лице «Оренбурга» (1:1), а «Балтика» дома проиграла «Рубину» - 0:1.

Таким образом, южане и балтийцы с 11 и 13 очками занимают две последних строчки первенства РПЛ. В зоне стыковых матчей расположились «Ахмат» (13 место, 17 очков) и «Оренбург» (14 место, 15 очков).

Отметим, что текущий сезон является для «Балтики» первым в РПЛ с момента образования лиги.

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