Широков высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков высказался о будущем главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскале.

Экс-игрок сборной России отметил, что судьбу испанского специалиста должно решать руководство «красно-белых».

«Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать?» — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Напомним, что вчера, 9 декабря, столичный клуб на своём поле в матче 18-го тура Российской премьер-лиги разгромил «Крылья Советов» (3:0), благодаря чему поднялся на пятое место в турнирной таблице.