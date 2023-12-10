В «Оренбурге» заявили, что Деограсия сохранит пост главного тренера

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера уральской команды Давида Деограсии.

«Давид (Деограсия) продолжит работу, он будет готовить команду к весенней части сезона», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что 50-летний испанский специалист возглавил «Оренбург» минувшим летом.

Команда ушла на зимний перерыв в зоне стыковых игр, располагаясь на 14-й строчке в турнирной таблице с 15 очками в активе.

Стоит отметить, что «Оренбург» вышел в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, где в первом матче на своём поле переиграл московский «Спартак» (1:0).