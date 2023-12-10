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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Зенит», наверное, станет чемпионом

10 Декабря 2023 • 21:03 Комментировать

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России считает, что, наверное, его бывшая команда снова сможет завоевать титул.

«Краснодар» ещё с ЦСКА играет. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет», - приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Напомним, что на данный момент команда Сергея Семака, которая становилась победителем чемпионата России на протяжении пяти последних сезонов, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар», который в эти минуты играет против ЦСКА, на один балл. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков
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