Широков: «Зенит», наверное, станет чемпионом

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России считает, что, наверное, его бывшая команда снова сможет завоевать титул.

«Краснодар» ещё с ЦСКА играет. Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет», - приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Напомним, что на данный момент команда Сергея Семака, которая становилась победителем чемпионата России на протяжении пяти последних сезонов, занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар», который в эти минуты играет против ЦСКА, на один балл.