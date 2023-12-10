Российский полузащитник ПАОКа из Салоников Магомед Оздоев занял четвёртое место в рейтинге лучших игроков минувшего ноября в рамках чемпионата Греции. Об этом рапортует сайт греческой Суперлиги. Россиянин набрал чуть более 12% голосов от общего числа проголосовавших.

Напомним, что Оздоев в минувшем месяце отличился за свой клуб двумя голами. Первый он оформил в ворота топ-клуба страны и прямого конкурента ПАОКа – «Олимпиакоса», а второй – в ворота «Пансеррайкоса».

Оздоев выступает за ПАОК с лета 2023 года – он перебрался в Грецию из стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».