Соболев — о своём отпуске: «Сначала на Мальдивы, а потом в Дубай»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, где планирует провести свой зимний отпуск.

«Я в отпуск еду уже 12 декабря. До какого буду отдыхать и где? Где-то с 12 декабря по 20 января. Сначала на Мальдивы, а потом в Дубай», - заявил форвард время стрима на платформе Twitch.

Напомним, что «красно-белые» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.