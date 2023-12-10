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Соболев — о своём отпуске: «Сначала на Мальдивы, а потом в Дубай»

10 Декабря 2023 • 20:23 Комментировать (2)

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, где планирует провести свой зимний отпуск.

«Я в отпуск еду уже 12 декабря. До какого буду отдыхать и где? Где-то с 12 декабря по 20 января. Сначала на Мальдивы, а потом в Дубай», - заявил форвард время стрима на платформе Twitch. 

Напомним, что «красно-белые» на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 очков. 

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (2)
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wertygaz
10 Декабря 2023 в 21:30
Че так, сначала Башкортостан, потом Татарстан, большего не надо...
pazzo_panda
10 Декабря 2023 в 21:26
Не патриотично и не скрепно, Саня!!!
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