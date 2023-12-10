Аршавин оценил своё выступление в Матче звёзд КХЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своём выступлении в матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Экс-игрок сборной России отметил, что ему было более волнительно, чем в футболе, ведь ему трудно обращаться с шайбой, но его партнёры давали возможность ему проявить себя, поэтому ему было комфортно.

«Не сказал бы, что я хорошо катаюсь, но три года назад я начал кататься на льду, а сейчас уже забил в матче КХЛ, поэтому я очень доволен», - приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Напомним, что команда Аршавина (Дивизиона Харламова) одержала победу по итогам серии буллитов, а сам он отметился двумя результативными действиями (1+1).