Кандидат на пост наставника «Сочи» Лазетич посетил игру против «Оренбурга»

Главный тренер сербской команды «Бачка-Топола» Зарко Лазетич, который является кандидатом на пост наставника «Сочи» посетил матч 18-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Специалист попал в объективы телекамер во время прямой трансляции на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:1. Сочинский клуб лидировал большую часть времени, но уральский клуб смог отыграться на 94-й минуте благодаря голу Данилы Хотулёва.

«Сочи» после 18 проведенных игр располагается на последней строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.