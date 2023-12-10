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Кандидат на пост наставника «Сочи» Лазетич посетил игру против «Оренбурга»

10 Декабря 2023 • 20:07 Комментировать

Главный тренер сербской команды «Бачка-Топола» Зарко Лазетич, который является кандидатом на пост наставника «Сочи» посетил матч 18-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Специалист  попал в объективы телекамер во время прямой трансляции на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, что игра завершилась со счётом 1:1. Сочинский клуб лидировал большую часть времени, но уральский клуб смог отыграться на 94-й минуте благодаря голу Данилы Хотулёва. 

«Сочи» после 18 проведенных игр располагается на последней строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. 

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