Команда Аршавина переиграла команду Широкова в финале Матча всех звёзд КХЛ

Завершился финал Матча всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором команда Дивизиона Харламова по итогам серии буллитов оказалась сильнее команды Дивизиона Тарасова.

Основное время завершилось вничью со счётом 7:7.

В поединке приняли участие бывшие футболисты питерского «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков, которые были заявлены вторыми тренерами. Экс-игроки сборной России набрали по два результативных очка (1+1).

Стоит отметить, что Аршавин и Широков не принимали участие в исполнении буллитов.

Прямая текстовая трансляция матча проходила на сайте LiveResult.ru.