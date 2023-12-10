Кузяев не может отличиться голевым действием более трёх месяцев

3 сентября – именно в эту дату российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев в последний раз отличался голевым действием на футбольном поле. Тогда он поразил ворота «Лорьяна» в очном матче команд в Лиге 1, к исходу игры на табло горел счёт 3:0.

После этой даты Далер сыграл 14 матчей – 11 в составе «Гавра» в Лиге 1 и три – в составе сборной России в рамках товарищеских встреч. И ни в одном их них Кузяеву не удалось отличиться не то, что голом, но и голевой передачей.

Вечером воскресенья «Гавр», напомним, встречался со «Страсбургом» и проиграл в гостях команде, которая довольно давно не побеждала в Лиге 1 - 1:2.