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Кузяев не может отличиться голевым действием более трёх месяцев

10 Декабря 2023 • 19:31 Комментировать (1)
Страсбург
2:1
Гавр

3 сентября – именно в эту дату российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев в последний раз отличался голевым действием на футбольном поле. Тогда он поразил ворота «Лорьяна» в очном матче команд в Лиге 1, к исходу игры на табло горел счёт 3:0.

После этой даты Далер сыграл 14 матчей – 11 в составе «Гавра» в Лиге 1 и три – в составе сборной России в рамках товарищеских встреч. И ни в одном их них Кузяеву не удалось отличиться не то, что голом, но и голевой передачей.

Вечером воскресенья «Гавр», напомним, встречался со «Страсбургом» и проиграл в гостях команде, которая довольно давно не побеждала в Лиге 1 - 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Cruyff
10 Декабря 2023 в 20:37
он всегда так играет
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