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Клюев: «Сейчас немного отдохнем, и команда будет готовиться, чтобы исправить ситуацию»

10 Декабря 2023 • 19:26 Комментировать
Сочи
1:1
Оренбург

И.о. главного тренера «Сочи» Денис Клюев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Замена Игнатьева сразу после такого промаха, давайте назовем это так, показательна?

- Да нет, уже было видно, что Ваня выложился полностью. Хотели освежить атаку, поэтому была замена. Только из-за этого.

- Очень уверенно действует защита, а вот уже за центром поля на чужой половине возникает какое-то волнение. Или здесь совокупность факторов?

- Да нет. Понятно, что и команда соперника отреагировала во втором тайме, сразу четыре замены. Наверное, здесь такой нюанс. А так, в целом, у нас забивай второй гол, наверное, всё было бы завершено.

- Сейчас перед перерывом определенные планы, понимание того, каково ваше будущее, уже существует?

- Нет, это всё от руководства зависит, поэтому нет.

- Какое настроение перед перерывом, всё можно исправить? Нет ли упаднического чего-то?

- Конечно, нет упаднического. Еще есть матчи, где всё можно вернуть, отыграться и подниматься дальше потихонечку.

- Появляется уверенность на фоне игры с конкурентом в борьбе за выживание?

- Матч показал, что команда все равно умеет играть в футбол. Первый тайм очень хороший был, моменты создавали. Была куча моментов. Поэтому никакого упаднического настроения нету. Сейчас немного отдохнем, и команда будет готовиться, чтобы исправить ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Клюев Сочи

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