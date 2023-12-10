«Оренбург» стал лучшей командой РПЛ по голам после фланговых передач

Есть в ничьей с «Сочи» для игроков и болельщиков «Оренбурга» и приятный момент – уральцы забили свой гол в добавленное время усилиями Данилы Хотулёва после фланговой передачи. Как сообщает Opta Sports, оренбуржцы продемонстрировали лучший результат в лиге наравне с питерским «Зенитом» - у обеих команд по восемь подобных голов в этом сезоне Премьер-лиги.

Напомним, что после игры с сочинцами «Оренбург» продолжает оставаться на 14-м месте турнирной таблицы с 15 набранными очками. У команды – затяжная серия без побед, которая длится ещё с конца сентября, тогда уральцы обыграли дома действующего чемпиона страны.