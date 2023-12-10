Мещанинов: «У «Сочи» нет вкуса побед»

Защитник «Сочи» Артём Мещанинов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Чего сегодня не хватило? Что сделать в отпуске, чтобы исправить ситуацию?

- Не хватило, наверное, концентрации. Я не видел момент, просто кто-то потерял своего игрока, наверное, крайний защитник. Пропустили обидный мяч, не знаю, какая, 93-я минута была. Что нужно исправить? Наверное, сейчас руководство будет принимать следующие шаги в составе, тренерском штабе. Просто будем слушать тренера, какую игру он хочет поставить, чтобы было все понятно, и будем идти в этом направлении.

- Какое психологическое настроение в команде?

- Плохое. От игры к игре просто идем. Понятное дело, что была очень неудачная серия, и это складывается. Можем, как сегодня, забить и на 90-й минуте пропустить. Нет вкуса побед.