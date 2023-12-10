Широков оформил гол и ассист в Матче всех звёзд КХЛ

В эти минуты проходит финал Матча всех звёзд КХЛ, в котором команда Дивизиона Тарасова играет против команды Дивизиона Харламова. Игрок команды Дивизиона Тарасова Роман Широков в первом периоде оформил голевую передачу, а во втором – уже забил сам.

На 14-й минуте матча Аршавин выскочил на рандеву с Алексеем Колосовым, но не забил. В ответной атаке Бреннан Менелл с левого края выполнил пас на дальнюю штангу, где свой шанс и подкараулил Широков, сделав счёт 4:2. Таким образом, Роман сравнялся с Аршавиным, у которого тоже в этом матче есть гол и ассист.

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