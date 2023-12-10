Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оформил гол и ассист в Матче всех звёзд КХЛ

10 Декабря 2023 • 19:16 Комментировать

В эти минуты проходит финал Матча всех звёзд КХЛ, в котором команда Дивизиона Тарасова играет против команды Дивизиона Харламова. Игрок команды Дивизиона Тарасова Роман Широков в первом периоде оформил голевую передачу, а во втором – уже забил сам.

На 14-й минуте матча Аршавин выскочил на рандеву с Алексеем Колосовым, но не забил. В ответной атаке Бреннан Менелл с левого края выполнил пас на дальнюю штангу, где свой шанс и подкараулил Широков, сделав счёт 4:2. Таким образом, Роман сравнялся с Аршавиным, у которого тоже в этом матче есть гол и ассист.

Текстовая трансляция игры – на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Роман Широков
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
1
1
3.15 3.45 2.25
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
1
2.16 3.60 3.25
Видео
10.12.23 в 19:45
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.22 3.55 3.15
Видео
10.12.23 в 19:45
Балтика Балтика
Рубин Рубин
2.60 3.05 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
19:31 · Россия. Премьер-лига
Кузяев не может отличиться голевым действием более трёх месяцев
19:26 · Россия. Премьер-лига
Клюев: «Сейчас немного отдохнем, и команда будет готовиться, чтобы исправить ситуацию»
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» стал лучшей командой РПЛ по голам после фланговых передач
19:23 · Россия. Премьер-лига
Гурам Аджоев похвалил работу Лички в «Динамо»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Это лучше, чем проиграть, но мы хотели здесь сегодня выиграть»
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Бувач не уйдёт из «Динамо» зимой
19:17 · Россия. Премьер-лига
Мещанинов: «У «Сочи» нет вкуса побед»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Широков оформил гол и ассист в Матче всех звёзд КХЛ
19:15 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Четыре гола — маловато для Дзюбы
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:12 · Россия. Премьер-лига
Хотулёв: «Я бы не сказал, что совсем удачно завершился матч, потому что настрой на три очка был»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оформил два очка за пять минут в финале Матча всех звёзд КХЛ
19:07 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «12 игр без поражений показывают, что у «Динамо» есть характер и мастерство»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Широков также отличился ассистом в Матче всех звёзд КХЛ
Все новости
Рекомендуем