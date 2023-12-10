Канчельскис: Четыре гола — маловато для Дзюбы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил результативность нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что четыре забитых мяча безусловно мало для форварда, но, по его мнению, нельзя сказать, что Дзюба провалился, ведь для него это нормальный результат.

«Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной. Дзюба приносит пользу «Локомотиву», о его уходе говорить бессмысленно», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что 35-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.