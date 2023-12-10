Хотулёв: «Я бы не сказал, что совсем удачно завершился матч, потому что настрой на три очка был»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Очень удачно завершился этот сложный матч?

- Я бы не сказал, что совсем удачно, потому что настрой на три очка был. Тем не менее, то, что выровняли, уже сделали хотя бы такой небольшой шажок в сторону середины таблицы.

- Символично, что единственный удар в створ ворот был, и реализовал его защитник, а не игрок атаки? Несмотря на то, что было заметно весомое преимущество во владении мячом у клуба.

- Во втором тайме было много подходов, может быть, не много, но достаточно. Если брать даже первый тайм, потому что в перерыве сказал, что не хватало последней передачи и удара. Был рад, что получилось забить. Тем более, первый гол.

- Этот матч можно спроецировать на весь отрезок сезона? Потому что команда владеет мячом, бьет по воротам, но не всегда именно правильно завершает, чтобы забивать голы. И следствием этого является положение в турнирной таблице.

- Может быть, где-то элемент удачи сказался. Это футбол, бывают такие отрезки. В том сезоне забивали из положений, которые не совсем голевые были. В этом году чуть спад в этом направлении, поэтому ничего страшного.

- В перерыве можно изменить ситуацию? Между собой обсуждаете, каким образом надо начать реализовывать моменты?

- Я думаю, да. То, что у нас сменился тренер по ходу сезона, сейчас будет отпуск. Эмоционально чуть подразгрузимся, плюс сборы. Совсем другое настроение, игра будет перестроена.