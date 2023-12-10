Аршавин оформил два очка за пять минут в финале Матча всех звёзд КХЛ

В эти минуты проходит финал Матча всех звёзд КХЛ, в котором встречаются команды Дивизионов Тарасова и Харламова.

За команду Дивизиона Харламова выступает бывший нападающий питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, который к пятой минуте поединка набрал два очка по системе «гол+пас».

На второй минуте он открыл счёт в поединке с передачи игрока магнитогорского «Металлурга» Егора Яковлева, а спустя несколько минут ассистировал игроку тольяттинской «Лады» Трою Джозефсу.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.