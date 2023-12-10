Широков также отличился ассистом в Матче всех звёзд КХЛ

Бывший российский футболист Роман Широков тоже отличился голевым действием в Матче всех звёзд КХЛ, в котором встречаются команды Дивизиона Тарасова и Дивизиона Харламова. Широков играет в составе команды Дивизиона Тарасова.

Из-за ворот на 10-й минуте первого периода Роман выполнил передачу на пятак на Виталия Пинчука, который в одно касание переправил шайбу в ворота.

Напомним, ранее из бывших футболистов, что участвуют в этом показательном матче на «СКА Арене», голом отличился Андрей Аршавин. А Дмитрий Сычёв сделал голевую передачу.

Все события игры, проходящей в Питере – в нашей текстовой трансляции.