​Сычёв сделал голевой пас в матче всех звёзд КХЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв в воскресенье поучаствовал в матче всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Выступая за команду Дивизиона Чернышёва, Сычёв отметился голевой передачей. Впрочем, в поединке за третье место его команда уступила сопернику со счётом 4:7.

Ознакомиться со всеми событиями матча звёзд КХЛ можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Ранее мы рассказывали о том, что другой бывший игрок национальной сборной России – Андрей Аршавин – смог забросить шайбу в матче звёзд КХЛ. В настоящий момент Аршавин работает в «Зените».