Аршавин забил в Матче всех звёзд КХЛ

В эти минуты проходит хоккейный показательный Матч всех звёзд КХЛ, в рамках которого встречаются команды Дивизиона Тарасова и Дивизиона Харламова. В составе второй команды на лёд вышел бывший форвард сборной России, лондонского «Арсенала» и питерского «Зенита» Андрей Аршавин – он отличился голом уже по итогам первых двух минут матча.

Шайбу в ворота оппонентов Аршавин отправил после прострела с левого края от Егора Яковлева. Экс-футболист ловко в касание сделал бросок, пока вратарь соперника не успел переместиться в рамке.

Текстовая трансляция игры – на нашем портале. Кстати, после гола Аршавина голевыми действиями отличились Дмитрий Сычёв и Роман Широков.