«Оренбург» повторил клубный антирекорд результативности

В воскресенье вечером аутсайдеры РПЛ, «Сочи» и «Оренбург» свели свой матч к ничьей – 1:1. Оренбуржцы забили свой гол в добавленное ко второму тайму время.

Любопытно, что «Оренбург» не смог забить в первом тайме матча чемпионата России на протяжении восьмого матча кряду. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», это повторение клубного антирекорда результативности в первой половине игры.

В следующем туре РПЛ, который состоится уже весной, «Оренбургу» предстоит погостить у столичного ЦСКА, который возглавляет его бывший главный тренер Владимир Федотов. А в 20-м туре примет дома «Балтику».

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