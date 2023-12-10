«Балтика» и «Рубин» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором калининградская «Балтика» сыграет против казанского «Рубина».

Стартовый состав «Балтики»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Пряхин, Мусаев.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.

Напомним, что в первом очном матче в этом сезоне победу со счётом 1:0 одержал «Рубин».