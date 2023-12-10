«Оренбург» не смог выиграть восьмой матч РПЛ подряд

Мы уже сообщали, что «Сочи», принимавший дома «Оренбург» этим вечером, не смог победить в шестом матче Премьер-лиги подряд. Но дела у их оппонентов с Урала гораздо хуже – «Оренбург» не может победить уже на протяжении восьми игр РПЛ.

В последний раз уральцы побеждали ещё 30 сентября – тогда дома команда Давида Деограсии сенсационно обыграла питерский «Зенит» с уверенным счётом – 3:1. Далее оренбуржцы проиграли «Балтике», «Факелу», «Динамо» и «Краснодару» и сыграли вничью с «Крыльями», «Ростовом», «Ахматом» и сегодня – с «Сочи».

На зимнюю паузу «Оренбург» отправился на 14-м месте турнирной таблицы с 15 очками. Но команда может опуститься и в зону вылета – всё зависит от матча «Балтики» и «Рубина», что стартует через час в Калининграде.