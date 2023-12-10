«Сочи» довёл серию без побед до шести матчей кряду

«Сочи» довёл серию без побед в рамках Российской премьер-лиги до шести матчей кряду.

Воскресным вечером южане принимали у себя дома «Оренбург». С конца первого тайма сочинцы вели благодаря голу Ивана Игнатьева, однако в добавленное время пропустили и сошлись с уральцами на ничьей – 1:1.

Любопытно, что серия «Сочи» без побед теперь насчитывает шесть матчей подряд. В последний раз команда побеждала ещё 22 октября – тогда клуб сенсационно разгромил в гостях «Урал», 1:4. После аутсайдер РПЛ проиграл «Пари НН», «Рубину», «Зениту», «Крыльям Советов» и поделил очки с «Динамо» и, разумеется, «Оренбургом».

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