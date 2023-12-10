Кто хотел, тот и вырвал ничью: Хотулёв в концовке спас для «Оренбурга» матч с «Сочи»

Для «Сочи» и «Оренбурга» футбольный 2023 год заканчивался очным матчем на «Фиште».

Встречались две бывшие команды Владимира Федотова. Кстати, на длинный перерыв в сезоне-2019/2020 «Сочи» также уходил беспросветным аутсайдером. Но потом весной «барсы» совершили внушительный рывок как раз под предводительством Федотова.

На следующий год сочинцы опять получат нового тренера. Точилин был уволен после поражения от «Крыльев Советов», и его отставка осталась практически незамеченной на фоне других новостей и поводов. И.о. главного тренера черноморцев в матче с «Оренбургом» был Денис Клюев.

Обе команды имели долгие безвыигрышные серии в чемпионате. У «Сочи» она составляла пять матчей – с третьей декады октября. «Оренбург» не побеждал в ЧР семь встреч подряд – с конца сентября. Последним клубом, у которого выиграл в РПЛ «Сочи», был «Рубин», а последним клубом, у которого выиграл в Премьер-лиге «Оренбург», был «Зенит».

Первый удар в отчётном матче нанесли сочинцы. Маргасов прострелил слева, а Игнатьев не попал в створ. Немного погодя Крамарич слева отдавал на Бурмистрова, но мяч оказался в руках Кеняйкина. Вскоре опять провалились оренбуржцы на правом фланге обороны. Миладинович выпилил туда диагональ, Адамов споткнулся и выпал из борьбы, и Маргасов прострелил на Бурмистрова. Тот должен был забивать, но ударил выше створа.

Гости достаточно быстро ответили своим шансом. Гюрлюк подобрал мяч на подступах к штрафной площади и запустил его также поверх перекладины. Далее вернувшийся в старт сочинцев Нобоа отметился ударом со штрафного удара – правее цели. На 33-й минуте Нобоа влёт поймал мяч в районе правого угла вратарской и ударил рядом с дальней штангой.

В конце тайма фактор Нобоа всё же сработал удачно для «Сочи». Длинной вертикальной передачей Кристиан снабдил Игнатьева. Иван вышел один на один и с правого полуфланга поразил дальний угол. Взятие ворот сначала было ошибочно отменено из-за офсайда. Потом видеоассистенты определили, что «вне игры» не было. 1:0.

В перерыве Деограсия сделал сразу четверную замену. Свежие Мансилья, Вера, Куэро и Михайлов вышли спасать гостевую команду от поражения. Но дела не ладились в атаке у оренбуржцев. Мансилья дважды угрожал чужим воротам с левого полуфланга. Сначала пробил над перекладиной, затем послал мяч мимо дальнего угла. Во втором случае был скорее незамкнутый прострел.

В целом игра после перерыва складывалась спокойная. Сочинцы действовали вторым номером. На 50-й минуте Крамарич мог делать преимущество хозяев в счёте более весомым, но не попал с приличной дистанции в левый угол. Команда Деограсии слабовато выглядела в созидании. После подачи Башича со стандарта Михайлов пробил мимо. Марин головой отправил мяч в сетку после навеса Веры, но из явного офсайда.

Медведев в концовке мог делать счёт 2:0, но пробил слабо и в руки голкипера. А надо было забивать. Потому что Вера всё-таки записал на свой счёт голевую передачу. В компенсированного время Лукас навесил слева на дальнюю штангу, и Хотулёв головой сравнял счёт (1:1). Команды продлили свои беспобедные серии в РПЛ. У «Сочи» она теперь составляет шесть матчей, у «Оренбурга» – восемь.

Кирилл Иванцов