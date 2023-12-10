​Петржела: Алексей Миранчук усилил бы «Зенит»

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела считает, что состав питерской команды мог бы усилить Алексей Миранчук. В настоящий момент россиянин получает не так много игрового времени в «Аталанте», и он может сменить клубную прописку зимой.

«Для России Миранчук - топ-игрок. Он бы добавил креатива действиям команды в атаке. Допускаю, что «Зенит» может попробовать купить Алексея Миранчука, потому что в Италии у него не всё ладится», - слова Петржелы приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук провёл на поле 314 минут в девяти матчах. В них россиянин записал на свой счёт один голевой пас – в субботнем поединке Серии А против «Милана».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Алексея Миранчука в 9 миллионов евро.