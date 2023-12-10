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«Сначала Мальдивы, а потом Дубай»: Соболев рассказал, где проведёт отпуск

10 Декабря 2023 • 17:42 Комментировать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, где проведёт отпуск в зимнее межсезонье.

«Я в отпуск еду уже 12 декабря. До какого буду отдыхать и где? Где-то с 12 декабря по 20 января. Сначала на Мальдивы, а потом в Дубай», — сказал Соболев в эфире на стриминговой платформе Twitch.

9 декабря «Спартак» сыграл последний матч в 2023 году. Команда на своём поле обыграла «Крылья Советов» со счётом 3:0. Один из мячей забил Соболев.

«Спартак» сыграет первый матч после зимней паузы 2 марта 2024 года против «Зенита» в 19-м туре РПЛ.

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