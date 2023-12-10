Иван Игнатьев оформил первый гол за «Сочи» с игры

Этим воскресным вечером «Сочи» принимает дома прямого конкурента – «Оренбург». Под конец первого тайма вперёд южан вывел летний новичок, бывший форвард «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» Иван Игнатьев.

Как оказалось, гол в ворота уральцев стал для Ивана первым голом, забитым с игры за «Сочи» - и это в последнем туре перед долгой зимней паузой. Ранее он поражал ворота екатеринбургского «Урала» в гостевом матче (4:1), но тогда он нанёс точный удар с 11-метровой отметки, а в этот раз – поймал голевой пас от опытнейшего Кристиана Нобоа.

Второй тайм матча «Сочи» - «Оренбург» - в текстовой трансляции на нашем портале.