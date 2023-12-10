Лишь три игрока в истории Премьер-лиги ассистировали в более зрелом возрасте, чем Нобоа

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оформил ассист в матче южан против «Оренбурга». Он сделал пас на Ивана Игнатьева, который открыл счёт в мачте под конец первого тайма.

Как сообщает Opta Sports, Кристиан сделал голевую передачу находясь в возрасте 38 лет и 245 дней. Лишь три футболиста в истории Премьер-лиги оформляли голевой пас будучи старше эквадорского ветерана. Это Руслан Аджинджал (39 лет и 125 дней, 2013 год), Игорь Лебеденко (39 лет и 338 лет, 2023 год) и Андрей Тихонов (40 лет и 337 дней, 2011 год).

Текстовую трансляцию поединка сочинцев против прямого конкурента проводит наш портал.