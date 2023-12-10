Соболев рассказал, кто круче Месси или Роналду

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о соперничестве нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Кто для меня круче? Для меня - Месси. Роналду с помощью тренировок сделал себя крутым плюс талант. А Месси – просто гений», — сказал Соболев в эфире на стриминговой платформе Twitch.

Лионель Месси в МЛС принял участие в 14 матчах, в которых поразил ворота 11 раз и отдал пять результативных передач. Контракт 36-летнего аргентинца рассчитан до лета 2025 года.

Роналду выступает в Саудовской Аравии с зимы 2023 года. Он в текущем сезоне провёл 21 матч в чемпионате, португалец забил 19 голов и отдал 10 передач. Контракт 38-летнего футболиста истекает летом 2025 года.