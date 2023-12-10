​Уткин отреагировал на новость «Евро-Футбола» о нападении судьи с ножом на футболиста

В воскресенье утром сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало своим читателям жуткую новость из Аргентины, где арбитр нанёс ножевое ранение футболисту во время матча молодёжных команд.

Репост этой публикации в своём телеграм-канале сделал известный журналист Василий Уткин. Он добавил несколько слов, реагируя на новость.

«Дела творятся! Судьи на игроков набрасываются и режут, режут!» - написал Уткин.

Добавим, что в воскресенье проходят заключительные матчи чемпионата России в 2023 году. В центральной игре всего тура сразятся «Краснодар» и ЦСКА, не пропустите текстовую трансляцию.