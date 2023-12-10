Клюев: «Все прекрасно понимают, как сыграешь, с таким настроением уйдёшь»

И.о. главного тренера «Сочи» Денис Клюев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- С хорошим настроением всем хочется уйти на перерыв и работать в этом отрезке с каким-то особым настроем для выхода из сложившейся турнирной ситуации?

- Вы правильно говорите, раньше вообще говорили, что надо сыграть первую и последнюю игру. Поэтому такая игра должна быть интересной. Все прекрасно понимают, как сыграешь, с таким настроением уйдешь.

- Сегодня у вас первая игра полноправная, когда вы размещаетесь на скамейке.

- Наверное, да, так и получается.

- По-особенному, может быть, готовились к тому, что «Оренбург» - наверное, уже прекрасно знакомый соперник?

- Естественно, были изменения. Сейчас осталось немножко, посмотрим.

- Можно ли говорить о том, что сегодня будет психологическое раскрепощение игроков перед тем, как они уйдут на отдых? Может сегодня стоит устроить концерт для болельщиков, которые придут в эту непростую погоду сюда, на стадион «Фишт», дабы все-таки не говорить о том, что этот отрезок футбольного сезона для «Сочи» - худший?

- Если честно, я очень сам на это надеюсь, поэтому тоже очень жду такой игры интересной, напряженной. Поэтому да, согласен с вами полностью.

- Играть будут легко без психологического давления?

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- Опять же, я на это надеюсь. А игра покажет.

- Есть разговор о том, что сегодня на трибунах можно увидеть тех, кто возможно в ближайшем будущем разместится на тренерской скамейке. Это как-то сказывается, либо этому не стоит уделять внимание?

- Совершенно не стоит, потому что есть сегодняшняя игра, и ее надо сыграть хорошо, добиться результата, поэтому я об этом даже не думаю.

- Мы видим Кристиана Нобоа в стартовом составе. Все с ним в порядке? У него были исключительно проблемы со здоровьем?

- Да, он здоров и готов помогать.