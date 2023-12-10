Деограсия объяснил ротацию перед матчем с «Сочи»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Есть ли желание и готовность поставить восклицательный знак по итогам половины сложного сезона?

- Да, на самом деле мы хотим этот матч выиграть, заработать три для нас важных очка и уехать домой.

- При этом мы видим, что не все основные игроки сегодня в стартовом составе.

- Кто-то у нас травмирован, а кого-то мы решили поменять. Посмотрим, как получится.

- Можно говорить о том, что будет дан шанс тем, кто догоняет?

- Они заслуживают это на тренировках, работают изо дня в день, хорошо у нас ребята сыграли в Кубке. Они заслуживают этого.