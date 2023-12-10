Алейников: «Если Миранчук хочет потеряться, пускай возвращается в «Локомотив»

Бывший футболист Сергей Алейников поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Россию.

Ранее агент российского футболиста Вадим Шпинёв допустил уход своего клиента из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.

«На европейском уровне он точно не потеряется. Но если хочет потеряться, пускай возвращается в «Локомотив», — цитирует Алейникова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» девять матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Действующий контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2025 года.