Агент Филипенко: «Разговора о завершении карьеры пока не было»

Евгений Гайдук, агент 35-летнего защитника «Урала» Егора Филипенко, сообщил, что пока белорусский футболист не планирует завершать карьеру.

Отметим, что срок действия контракта Филипенко с екатеринбургским клубом истекает летом следующего года.

«Завершение карьеры? Лучше об этом спрашивать у него. Решение о продолжении карьеры будет приниматься после окончания сезона, но разговора о завершении пока не было», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Филипенко провёл за «Урал» восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 турах.