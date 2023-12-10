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​«Пари НН» будет удивлять на трансферном рынке – гендиректор

10 Декабря 2023 • 15:37 Комментировать

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», ответил на вопрос по поводу планов клуба на зимнем трансферном рынке.

«Мы будем удивлять!» - цитирует функционера Metaratings.

Мелик-Гусейнов дал понять, что «Пари НН» в зимнее трансферное окно будет подписывать известных футболистов.

«Да, конечно. Обязательно!» - так Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, планируются ли большие входящие трансферы.

«Пари НН» завершил первую часть сезона на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Главным тренером команды является Сергей Юран.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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