​«Пари НН» будет удивлять на трансферном рынке – гендиректор

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», ответил на вопрос по поводу планов клуба на зимнем трансферном рынке.

«Мы будем удивлять!» - цитирует функционера Metaratings.

Мелик-Гусейнов дал понять, что «Пари НН» в зимнее трансферное окно будет подписывать известных футболистов.

«Да, конечно. Обязательно!» - так Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, планируются ли большие входящие трансферы.

«Пари НН» завершил первую часть сезона на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Главным тренером команды является Сергей Юран.