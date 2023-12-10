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​«Сочи» и «Оренбург» назвали составы на очный матч

10 Декабря 2023 • 15:31 Комментировать
Сочи
0:0
Оренбург
1 2.20 X 3.65 2 3.20
1-й тайм

В одном из воскресных матчей 18-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Сочи» и «Оренбург».

Наставник «Сочи» Денис Клюев включил в стартовый состав таких футболистов: Гойло, Заика, Маргасов, Миладинович, Мещанинов, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Кравцов, Игнатьев, Крамарич.

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Сидоров, Хотулёв, Капленко, Оганесян, Башич, Флорентин, Обухов, Гюрлюк.

Матч «Сочи» - «Оренбург» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Сочи

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